Нужен дизайн визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен21 заявка301 просмотр

Доброго времени.

Необходимо разработать дизайн двусторонней рекламной визитки.

Дизайн должен быть иллюстрированный по теме услуг: бурение и резка бетона, усиление конструкций и демонтажные работы. Логотип (есть) и номер телефона.

Разработать три принципиально разных варианта, для выбора и проработки одного варианта.

Предложите стоимость и сроки.

Оплата по факту.

8 лет назад
rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FastArt
Мария 
44 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$10
2 дня
Мария наиталантливейший дизайнер! Рекомендую как ответственного и терпеливого исполнителя. Мария, огромное спасибо за отличный дизайн!
Сотрудничеством с Алексеем довольна на все 100%. Интересный заказ с подробным ТЗ, оплата точно в срок. Заказчик всегда на связи и готов к диалогу.

Заявки фрилансеров

FastArt
Мария 
44 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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