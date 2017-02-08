Нужен дизайн визитки

Доброго времени.

Необходимо разработать дизайн двусторонней рекламной визитки.

Дизайн должен быть иллюстрированный по теме услуг: бурение и резка бетона, усиление конструкций и демонтажные работы. Логотип (есть) и номер телефона.

Разработать три принципиально разных варианта, для выбора и проработки одного варианта.

Предложите стоимость и сроки.

Оплата по факту.