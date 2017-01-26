Требуется дизайн писем

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен9 заявок157 просмотров

Требуется разработать дизайн информационных писем для ювелирного интернет магазина.

В стиле дизайна магазина. Чтобы хорошо смотрелись и на мониторе и в телефоне.

Письма:

- Заказ оформлен. (Информация о заказе и доставке, Кнопка для отслеживания заказа,  Товары в заказе)

- Заказ передан на доставку.  (Информация о заказе и доставке, Кнопка для отслеживания заказа,)

- Заказ доставлен. (Текст. Две кнопки "Поблагодарить" и "Пожаловаться")

Внизу всех писем информация о продавце. Ссылки на обратную связь и Отписка от рассылки. Иконки на соц сети магазина)

8 лет назад
insiderman
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$45
2 дня
Заказ выполнен на отлично. Все доработки и допы во время. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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