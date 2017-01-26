Нужно сделать дизайн конверта для оптических линз. Название линз и логотип могу отправить. Нужно разместить все аккуратно на конверте и возможно кое-что добавить от Вас Пример http://my-optika.ru/_mod_files/ce_images/Carl_Zeiss/1-5-photofusion-brown.jpg
Требуется дизайн писем
Требуется разработать дизайн информационных писем для ювелирного интернет магазина.
В стиле дизайна магазина. Чтобы хорошо смотрелись и на мониторе и в телефоне.
Письма:
- Заказ оформлен. (Информация о заказе и доставке, Кнопка для отслеживания заказа, Товары в заказе)
- Заказ передан на доставку. (Информация о заказе и доставке, Кнопка для отслеживания заказа,)
- Заказ доставлен. (Текст. Две кнопки "Поблагодарить" и "Пожаловаться")
Внизу всех писем информация о продавце. Ссылки на обратную связь и Отписка от рассылки. Иконки на соц сети магазина)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется создание уникальных принтов на футболки. Буду скидывать имеющиеся принты/вектора с требованием модицифировать их, либо задавать направления по которым вы уже будете творить сами. Для начала начнем с 5 единиц; если понравится стиль выполнения ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт8 лет назад
Тех.задание на внесение изменений вдизайн сервисной книжки:. 1. Дизайн обложки(сделать более подходящий длясервисной книжки, с сохранением корпоративных цветов(синий, красный), и логотипа(человечка), машинки можно убрать. 2. Перенести телефон на обложку.3. На первой странице ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать технический паспорт для наружной рекламы.По имеющемуся образцу и дизайн проекту.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт8 лет назад
Мы Интернет провайдер. Необходимо разработать рекламный плакат на машину (газель тендовая). Размеры 2800*1300 мм. Логотип телефон и адрес фирмы. Что то креативное. Например, гепарды бегут и один выпрыгивает из плаката. и надпись - ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Хочу карточки на 7 кофе в подарок. С логотипом кофейни.Дизайн продукции18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, необходимо выполнить небольшую афишу для кафе. Прикрепил ТЗ и образец.Дизайн продукции19 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужен макет = снежинки и/или снег + надпись "зимняя распродажа до 70" а также "winter sale 50-70%" Полная свобода для творчества. Главное: должно быть хорошо видно. Желательно: белый цвет. ...Дизайн продукции28 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать дизайн каталога Формата А4. Контент есть. Каталог на 20 страниц. Ждем предложений по цене и времени исполенния.Дизайн продукции27 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует создание качественной электронной брошюры юридической компании для скачивания PDF и пересылки ее клиентам в качестве презентации. Объем примерно 20 страниц А4. Примерное содержание и формат в приложенном файле. Интересуют сроки и стоимость работыДизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад