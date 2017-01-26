Требуется дизайн писем

Требуется разработать дизайн информационных писем для ювелирного интернет магазина.

В стиле дизайна магазина. Чтобы хорошо смотрелись и на мониторе и в телефоне.

Письма:

- Заказ оформлен. (Информация о заказе и доставке, Кнопка для отслеживания заказа, Товары в заказе)

- Заказ передан на доставку. (Информация о заказе и доставке, Кнопка для отслеживания заказа,)

- Заказ доставлен. (Текст. Две кнопки "Поблагодарить" и "Пожаловаться")

Внизу всех писем информация о продавце. Ссылки на обратную связь и Отписка от рассылки. Иконки на соц сети магазина)