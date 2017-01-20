Требуется разработать дизайн информационных писем для ювелирного интернет магазина. В стиле дизайна магазина. Чтобы хорошо смотрелись и на мониторе и в телефоне. Письма: - Заказ оформлен. (Информация о заказе и доставке, ...
Дизайн коробки, маркетинг кит, доработать этикетку.
Требуется сделать дизайн коробки жидкости для электронных сигарет, дизайн маркетинг кита по макету , и доделать дизайн этикетки. Приоритет отдаем исполнителю, с которым возможна личная встреча в Москве. Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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