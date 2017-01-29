Этикетка для носков

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен18 заявок454 просмотра

Нужно создать этикетку для носков что то яркое, спортивное.  С использованием ярких цветов как https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/d7/14/da/d714da243c9a4d9054b5539119f87353.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/amandalynnmh/swim-suits/&h=635&w=363&tbnid=S_IJ5iZXTs0rjM&tbnh=297&tbnw=170&usg=__NSBL9GwOCiJQybycoxVxwKhfToc=&hl=en-UA&docid=z8NGvDpdgTQzFM&itg=1

Так как носки будут такими же яркими, на основе микрофибры.  По поводу надписей - оговорится отдельно с исполнителем

8 лет назад
tod
47 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

alya_brsva
26 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за работу, рекомендую как человека с не шаблонным мышлением.
Было приятно работать, ценить идеи и легок в коммуникации. Все как и договаривались)

Заявки фрилансеров

alya_brsva
26 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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