Сделать дизайн футболок Бойцовского клуба

Нужно создать этикетку для носков что то яркое, спортивное. С использованием ярких цветов как https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/d7/14/da/d714da243c9a4d9054b5539119f87353.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/amandalynnmh/swim-suits/&h=635&w=363&tbnid=S_IJ5iZXTs0rjM&tbnh=297&tbnw=170&usg=__NSBL9GwOCiJQybycoxVxwKhfToc=&hl=en-UA&docid=z8NGvDpdgTQzFM&itg=1 Так как носки будут такими же яркими, на основе микрофибры. По поводу надписей - оговорится отдельно с ...