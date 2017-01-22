Сделать дизайн футболок Бойцовского клуба

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Закрыт11 заявок211 просмотров

Нужно сделать минимум 5 вариантов дизайна футболок для "Бойцовского клуба" по ММА остальные детали в ТЗ 

8 лет назад
gavrilovworks
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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