Нужен буклет для строительной компании. А4 формат. 4 полосы. 1 фальц. На первой лого (нарисован), фон, возможно слоган. Внутряки - несколько фото + текст. Задник - контакты с фоном. Рассматриваю только опытных исполнителей, которые могут ...
Разработать презентацию для музыкальной группы
Необходимо разработать дизайн презентации
для музыкальной кавер группы
Делаем комплект для заказчика:
1. Презентация
2. Буклет
3. Диск (дизайн)
Заявки фрилансеров
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