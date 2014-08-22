Разработать презентацию для музыкальной группы

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Закрыт13 заявок170 просмотров

Необходимо разработать дизайн презентации

для музыкальной кавер группы

Делаем комплект для заказчика:

1. Презентация

2. Буклет

3. Диск (дизайн)

11 лет назад
minus90
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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