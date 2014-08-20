Рекламная листовка

Требуется макет 2 сторонней рекламной листовки.

Лого, шрифт названия, логотип - есть.

Также есть фото листовки с похожим товаром. По ней можно сделать (взять расположение элементов на странице).

Фото товаров и цены - тоже есть.

Надо взять листовку-образец, и соответственно разместить товар на нашей листовке, используя в оформлении наши цвета (черный, желтый - как у евросети)

Сделать работу надо до утра пнд. Стоимость - 800 рублей.