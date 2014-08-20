Рекламная листовка

$22
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт27 заявок248 просмотров

Требуется макет 2 сторонней рекламной листовки.

Лого, шрифт названия, логотип - есть.

Также есть фото листовки с похожим товаром. По ней можно сделать (взять расположение элементов на странице).

Фото товаров и цены - тоже есть.

Надо взять листовку-образец, и соответственно разместить товар на нашей листовке, используя в оформлении наши цвета (черный, желтый - как у евросети)

Сделать работу надо до утра пнд. Стоимость - 800 рублей.

11 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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