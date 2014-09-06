Простой плакат

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен27 заявок231 просмотр

Нужно сделать 3 простых плаката почти одинаковых.

Задний план, техт, завитушки - по типу прилагаемого образца.

Задний план и техт прилагается, завитушки - ваши.

Резолюция - 300 dpi. Рисунки закачать по указанному линку через ftp.

11 лет назад
margozman
57 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$20
2 дня
Елена замечателный дизайнер, очень квалифицированный профессионал. Отлично знает своё дело, художник с тонким вкусом, чувствительна к пожеланиям заказчика. Елена предложила несколько вариантов. Я была в восторге от ее работ. Трудно было выбрать - мне понравилось всё. Я очень рекомендую ее как высоко-квалифицированного специалиста.
Замечательный заказчик - все по полочкам разложила, все объяснила, настоятельно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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