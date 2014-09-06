Нужен буклет для строительной компании. А4 формат. 4 полосы. 1 фальц. На первой лого (нарисован), фон, возможно слоган. Внутряки - несколько фото + текст. Задник - контакты с фоном. Рассматриваю только опытных исполнителей, которые могут ...
Простой плакат
Нужно сделать 3 простых плаката почти одинаковых.
Задний план, техт, завитушки - по типу прилагаемого образца.
Задний план и техт прилагается, завитушки - ваши.
Резолюция - 300 dpi. Рисунки закачать по указанному линку через ftp.
Выбранный исполнитель
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