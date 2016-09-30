Разработка дизайна футболки, связанной с детской тематикой.

$70
Дизайн продукцииЗакрыт13 заявок781 просмотр
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#1$50
#2$20

Целевая аудитория родители маленьких детей

 

Согласно условиям данного конкурса, мы огласим двух победителей - первое и второе место с оплатой 1-место $50; 2-место $20

Для участия Вам нужно разработать эксклюзивный дизайн принта для футболки (Какие дизайны принтов принимаются? - Мужские, Женские, Детские от 4 лет.)

Наши покупатели родители маленьких детей: мамы и папы.

Принт должен передавать любовь родителей к своему ребенку или радость от того, что они родители (или ждут ребенка).

Дизайн футболки может быть, как графическим так и текстовым (только англоязычный), одно или двусторонним.

 

ВАЖНО: Разработка для рынка – США

 

ТЗ: Формат:

.png 300 ppi

Размер

15” x 18”(4500px * 5400px)

Мы не ограничиваем Вас в полете фантазий. 

Цвет и дизайн не имеет значения. 

Можно просто графическое изображение, или только текст со смыслом (Английский), или комбинированный текст и графика. Что-то интересное, возможно даже смешное, чтоб футболка зацепила.

Поисковые запросы, по которым можно изучить предложение на рынке (для понимания - но без плагиата, работы будут проверяться на уникальность дизайна и не зарегистрирован ли слоган за какой либо торговой маркой. Например "just do it" всем известный слоган Nike ) 

"t shirt ideas for new parents", "t shirt for parents",  "t shirt for maternity"

Спасибо за интерес к нашему конкурсу.

Увы, никто в этом конкурсе почему-то не уловил наш замысел. Так что сроки принятия решения переносятся  

до - 03 ноября. 

P.S. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе. 

7 лет назад
Tkoval
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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