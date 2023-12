Разработка дизайна футболки, связанной с детской тематикой.

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20

Целевая аудитория родители маленьких детей

Согласно условиям данного конкурса, мы огласим двух победителей - первое и второе место с оплатой 1-место $50; 2-место $20

Для участия Вам нужно разработать эксклюзивный дизайн принта для футболки (Какие дизайны принтов принимаются? - Мужские, Женские, Детские от 4 лет.)

Наши покупатели родители маленьких детей: мамы и папы.

Принт должен передавать любовь родителей к своему ребенку или радость от того, что они родители (или ждут ребенка).

Дизайн футболки может быть, как графическим так и текстовым (только англоязычный), одно или двусторонним.

ВАЖНО: Разработка для рынка – США

ТЗ: Формат:

.png 300 ppi

Размер

15” x 18”(4500px * 5400px)

Мы не ограничиваем Вас в полете фантазий.

Цвет и дизайн не имеет значения.

Можно просто графическое изображение, или только текст со смыслом (Английский), или комбинированный текст и графика. Что-то интересное, возможно даже смешное, чтоб футболка зацепила.

Поисковые запросы, по которым можно изучить предложение на рынке (для понимания - но без плагиата, работы будут проверяться на уникальность дизайна и не зарегистрирован ли слоган за какой либо торговой маркой. Например "just do it" всем известный слоган Nike )

"t shirt ideas for new parents", "t shirt for parents", "t shirt for maternity"

Спасибо за интерес к нашему конкурсу.

Увы, никто в этом конкурсе почему-то не уловил наш замысел. Так что сроки принятия решения переносятся

до - 03 ноября.

P.S. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.