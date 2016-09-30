Создать этикетку с нуля, отрисовать логотип и сделать клеше под сам товар рабочее название AeroPlex, полностью проработать дизайн самого продукта, формат этикетки A4
Разработка дизайна футболки, связанной с детской тематикой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Целевая аудитория родители маленьких детей
Согласно условиям данного конкурса, мы огласим двух победителей - первое и второе место с оплатой 1-место $50; 2-место $20
Для участия Вам нужно разработать эксклюзивный дизайн принта для футболки (Какие дизайны принтов принимаются? - Мужские, Женские, Детские от 4 лет.)
Наши покупатели родители маленьких детей: мамы и папы.
Принт должен передавать любовь родителей к своему ребенку или радость от того, что они родители (или ждут ребенка).
Дизайн футболки может быть, как графическим так и текстовым (только англоязычный), одно или двусторонним.
ВАЖНО: Разработка для рынка – США
ТЗ: Формат:
.png 300 ppi
Размер
15” x 18”(4500px * 5400px)
Мы не ограничиваем Вас в полете фантазий.
Цвет и дизайн не имеет значения.
Можно просто графическое изображение, или только текст со смыслом (Английский), или комбинированный текст и графика. Что-то интересное, возможно даже смешное, чтоб футболка зацепила.
Поисковые запросы, по которым можно изучить предложение на рынке (для понимания - но без плагиата, работы будут проверяться на уникальность дизайна и не зарегистрирован ли слоган за какой либо торговой маркой. Например "just do it" всем известный слоган Nike )
"t shirt ideas for new parents", "t shirt for parents", "t shirt for maternity"
Спасибо за интерес к нашему конкурсу.
Увы, никто в этом конкурсе почему-то не уловил наш замысел. Так что сроки принятия решения переносятся
до - 03 ноября.
P.S. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.
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