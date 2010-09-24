Разработка дизайна и производство коробочки

Нужно разработать дизайн коробочки для подарочного сертификата, по примеру в скрепке. В коробочке - пластиковая карточка - подарочный сертификат на полет на шаре.

http://www.nashare.in.ua/

Также затем нужно будет сделать эти коробочки.

Коробка может быть и меньше. Главное - она должна быть под пластиковую карточку.

Также интересует разработка дизайна пластиковой карточки.

Исполнитель должен находиться в Киеве.

Можно писать в личку.