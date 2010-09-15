Дизайн CD-диска и slpash-screen для программы

Необходимо выполнить дизайн диска и splash screen для программы "Антошка" (программа по начислению родительских взносов для бухгалтеров дошкольных учреждений).

Временем располагаю – есть неделя.

Фото-вставок (как в предыдущей версии) хотелось бы избежать. Хочу, чтобы все было отрисовано вручную – как кадр из мультика, т.е. рисованный персонаж и все остальное :))

Вариант оформления предыдущей версии программы прилагаю. Если понадобятся скриншоты окон новой версии программы – готов предоставить (для более точного представления о цветовой гамме и пр.).

Вопросов два:

- цена?

- сроки?

Спасибо!