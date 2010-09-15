Дизайн CD-диска и slpash-screen для программы

Уважаемые фрилансеры!!! У нас есть цвета компании и логотип Нужно нанести это все на список прилагаемых объектов (в приложении) Наносить нужно будет на клипрарты этих же объектов в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить дизайн диска и splash screen для программы "Антошка" (программа по начислению родительских взносов для бухгалтеров дошкольных учреждений).
Временем располагаю – есть неделя.
Фото-вставок (как в предыдущей версии) хотелось бы избежать. Хочу, чтобы все было отрисовано вручную – как кадр из мультика, т.е. рисованный персонаж и все остальное :))
Вариант оформления предыдущей версии программы прилагаю. Если понадобятся скриншоты окон новой версии программы – готов предоставить (для более точного представления о цветовой гамме и пр.).
Вопросов два:
- цена?
- сроки?
Спасибо!
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