Перенести логотип и фирменные цвета на объекты

Уважаемые фрилансеры!!!

У нас есть цвета компании и логотип

Нужно нанести это все на список прилагаемых объектов (в приложении)

Наносить нужно будет на клипрарты этих же объектов в векторе. Клипарты прийдется качать самим. Качество работы не хуже чем в примере. Размер – 400*400 каждого объекта.

Сроки – до 30.09. Будут работать два человека

СХЕМА РАБОТЫ:

1. Утверждение исполнителя.

2. Поэтапная работа – этап – оплата. После 50% работы – полная оплата!

3. Если работа будет очень качественной, готов платить еще премиальные.

4. Сразу же после окончания этого проекта, следующий. Бюджет там намного больше, но и работы на месяц.

Прошу вас трезво оценивать свои силы, чтобы у нас с вами была продуктивное долговоременное сотрудничество!!!

ТЗ по ссылке upload.com.ua/get/9019489... для работы.rar

Попусту меня не тревожить!!!

Писать только в аську: 557392266