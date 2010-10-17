Дизайн дисконтных карт

$100
Дизайн продукцииЗавершен88 заявок3698 просмотров
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#1$100

Необходимо создать макет-дизайн три вида дисконтных карт. С тремя видами скидок 7, 10 и 12 %. Дизайн каждого вида должен отличаться. Маккеты в Корел драйв или Иллюстратор размер карточек 86*54, шрифты перевести в кривые, шрифт на расстоянии >4мм от края, углы карточек закругленные, цветовая модель в cmik. Во вложении макеты дизайнера из полиграфической конторы забракованные мной. Вложено специально для того чтобы Вы поняли направленость тематики. текст будет слегка изменен.

13 лет назад
Starsky
Игорь 
65 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
aerowork89
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
#1
Объявил конкурс на лучший дизайн дисконтных карт. В работе Богдана понравилось то, что его дизайн полностью удовлетворил моим представлениям как это должно выглядеть. Затем когда я его определил победителем, доработка и подгонка макета у Богдана заняла один день. Мне как руководителю нравится такая работа, когда человеку не нужно напоминать, подгонять, писать гневные письма когда-же? Спасибо. Приятно было работать.
Приятный и легкий в общении заказчик. Завершили успешно проект по созданию дисконтных карточек. Сотрудничеством я остался доволен. Спасибо!
Заявки фрилансеров
aerowork89
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
#1
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