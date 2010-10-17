Объявил конкурс на лучший дизайн дисконтных карт. В работе Богдана понравилось то, что его дизайн полностью удовлетворил моим представлениям как это должно выглядеть. Затем когда я его определил победителем, доработка и подгонка макета у Богдана заняла один день. Мне как руководителю нравится такая работа, когда человеку не нужно напоминать, подгонять, писать гневные письма когда-же? Спасибо. Приятно было работать.