Сделать обложку диска

Есть диск с коробкой. Необходимо скопировать дизайн обложки и самого диска. Дизайн не сложный. Скан диска и обложки вышлю отозвавшимся.

В итоге мне нужен psd файл 300 dpi с дизайном. Тексты должны быть набраны, а не картинкой.

Предлагайте цену и сроки.