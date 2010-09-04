Дизайн обложки коробки dvd диска и самого диска

Нужно отрисовать только контур фартука на этой картинки по моим макетам, рисунок должен быть почти на весь фартук захватывая карманы, кроме рюш, они из основного фона. Отправляю образцы того как это должно быть. Вид на можели ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать строгий, но красивый, притягивающий, побуждающий желание купить, дизайн для диска инфопродукта. Информация в сфере кредитования. Более подробно обсудим с выбранным исполнителем. Покажу неколько примеров дисков которые нравятся, но скажу сразу, не знаю то чего хочу. Пишите примерные сроки выполнения, точную цену работы
- Похожие заказы
- Дизайн продукции5 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем фрилансера для разработки дизайна упаковки на садово-огородную продукцию (пильные цепи, полотна для лобзика, степлеры....) Ваши предложения о сотрудничестве отправляйте на [email protected]. ВиталийДизайн продукции5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Футболка для детей, тренеруются в клубе Кант (Москва). Горные лыжи и роликовые коньки(даунхил). Нанесениу изображения пленкой 1-3 цвета. Во вложении предыдущий вариант футболки.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется изготовление упаковочной коробки для диктофона, количеством 2-3 тыс. шт. Работа фактически «под ключ», а именно: разработка дизайна обложки упаковки разработка дизайна самой коробки подбор материалов для ее изготовления и собственно, изготовление самой упаковки. В разработке дизайна коробки пока почти ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо забрендовать стол для выставки. Вот фотографии этого конкретного стола брендованного для «Will it blend?»: http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9042963_b.jpg http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9047712_b.jpg http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9047196_b.jpg http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9048328_b.jpg На этот раз стол будет использоваться для демонстрации выпечки вот таких вафель http://www.juicemaster.ru/catalog/628.html Требования к дизайну. Центральной темой логотип производителя оборудования http://www.neumaerker.de/fileadmin/img/Bilder/Logo-Neumaerker-2007%20Kopie.jpg Логотип Джусмастер ...Закрыт13 лет назад
Необходимо разработать предоставленные картинки для моделей фартуков. Есть две можели фартука и определенная идея для них. фартук №1 - цвет ткани коричневый. На фоне Мерилин Монро ( сделать акцент на красных губах), пример расположения ...Дизайн продукции2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать дизайн свадебного фотоальбома. Количество и качество фотографий оставляет желать лучшего (все любительские + 2-3 из загса). См. вложение. Размер - 20х20 см. Количество разворотов - мин.7. Обложка - можно произвольную. ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать: аверс и реверс сувенирной монеты. 1. Аверс- герб, название города, две даты 2. Реверс - мужчина в рабочей одежде(от него уходят лучи во все стороны), 5 слов. Диаметр 25 мм. Герб есть растровый + фото памятника этому ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
ТЗ: Разработать эскиз упаковки(только стикеров) для продукта http://www.komus.ru/outstock.php?itemID=121410 с другим названием - ПП-Х, упаковка и описание будет идентичной. Дизайн нужен строгий, но не такой убогий. Упаковка будет с двух сторон - лицевая и оборотная сторона на которую поместить описание. Если ...Закрыт13 лет назад
Требуется редизайн упаковки для FMCG продукта (концепция + 5 SKU). Подробности - выбранному исполнителю. Выбор будет осуществляться по совокупности портфолио + цена. Оставляйте в предложении информацию о сумме и сроках. Если сработаемся, возможны дальнейшие заказы.Закрыт13 лет назад