Дизайн обложки коробки dvd диска и самого диска

Дизайн продукцииЗакрыт31 заявка372 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать строгий, но красивый, притягивающий, побуждающий желание купить, дизайн для диска инфопродукта. Информация в сфере кредитования. Более подробно обсудим с выбранным исполнителем. Покажу неколько примеров дисков которые нравятся, но скажу сразу, не знаю то чего хочу. Пишите примерные сроки выполнения, точную цену работы

13 лет назад
xtrim2007
37 летЭстония
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн фартука

    Нужно отрисовать только контур фартука на этой картинки по моим макетам, рисунок должен быть почти на весь фартук захватывая карманы, кроме рюш, они из основного фона. Отправляю образцы того как это должно быть. Вид на можели ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн упаковки

    Ищем фрилансера для разработки дизайна упаковки на садово-огородную продукцию (пильные цепи, полотна для лобзика, степлеры....) Ваши предложения о сотрудничестве отправляйте на [email protected]. Виталий

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Детская футболка

    $100

    Футболка для детей, тренеруются в клубе Кант (Москва). Горные лыжи и роликовые коньки(даунхил). Нанесениу изображения пленкой 1-3 цвета. Во вложении предыдущий вариант футболки.

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изготовить упаковочную коробку.

    Требуется изготовление упаковочной коробки для диктофона, количеством 2-3 тыс. шт. Работа фактически «под ключ», а именно: разработка дизайна обложки упаковки разработка дизайна самой коробки подбор материалов для ее изготовления и собственно, изготовление самой упаковки. В разработке дизайна коробки пока почти ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет для широкоформатной печати.

    $50

    Необходимо забрендовать стол для выставки. Вот фотографии этого конкретного стола брендованного для «Will it blend?»: http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9042963_b.jpg http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9047712_b.jpg http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9047196_b.jpg http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9048328_b.jpg На этот раз стол будет использоваться для демонстрации выпечки вот таких вафель http://www.juicemaster.ru/catalog/628.html Требования к дизайну. Центральной темой логотип производителя оборудования http://www.neumaerker.de/fileadmin/img/Bilder/Logo-Neumaerker-2007%20Kopie.jpg Логотип Джусмастер ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн принта на фартук

    Необходимо разработать предоставленные картинки для моделей фартуков. Есть две можели фартука и определенная идея для них. фартук №1 - цвет ткани коричневый. На фоне Мерилин Монро ( сделать акцент на красных губах), пример расположения ...

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн свадебного фотоальбома

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать дизайн свадебного фотоальбома. Количество и качество фотографий оставляет желать лучшего (все любительские + 2-3 из загса). См. вложение. Размер - 20х20 см. Количество разворотов - мин.7. Обложка - можно произвольную. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сувенирной монеты

    Нужно сделать: аверс и реверс сувенирной монеты. 1. Аверс- герб, название города, две даты 2. Реверс - мужчина в рабочей одежде(от него уходят лучи во все стороны), 5 слов. Диаметр 25 мм. Герб есть растровый + фото памятника этому ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн упаковки

    $10

    ТЗ: Разработать эскиз упаковки(только стикеров) для продукта http://www.komus.ru/outstock.php?itemID=121410 с другим названием - ПП-Х, упаковка и описание будет идентичной. Дизайн нужен строгий, но не такой убогий. Упаковка будет с двух сторон - лицевая и оборотная сторона на которую поместить описание. Если ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн упаковки продукции

    Требуется редизайн упаковки для FMCG продукта (концепция + 5 SKU). Подробности - выбранному исполнителю. Выбор будет осуществляться по совокупности портфолио + цена. Оставляйте в предложении информацию о сумме и сроках. Если сработаемся, возможны дальнейшие заказы.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад