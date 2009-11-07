Разработка упаковки

Требуется высококлассный специалист-инженер, на "отлично" владеющий программой AutoCAD для переноса автомобиля (его корпуса) из 3dmax в AutoCAD. Нужно сделать каждую деталь по отдельности с разработкой всех чертежей для дальнейшего производства. Дело в том, что в ...
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Нужно разработать упаковку для жареных семечек.
Бриф пришлю по запросу.
сроки сжатые.
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