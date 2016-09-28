Разработка упаковки замка для сумки и/или багажа

Добрый день С 29.09.2016 по 03.10.2016 нужен дизайнер со своим пощным компьютером в киевский офис. Работа будет заключаться в подготовке макетов стендов для выставки.мНужен ответственный человек с возможностью очень активно поработать в том числе и на ...
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Здравствуйте!
Нужен дизайн упаковке замков для багажа (в том же стили что вы делали) см. Т.З. и образец во вложении
Срок: очень надо до завтра
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