Росгубскат.

Разработать дизайн визитки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пожалуйста: Фон – фон красный. Текст – текст, вроде бы как,вырезан – вырезан в красном. В тексте – то есть в прорезях – впрорезях движуха – угадывается девушка – в мини. Только, понятно, чтобы не
мельтешила; и только, понятно, без ярких цветов – в особенности без красного. В самом низу – под текстом – всамом низу замочная скважина, в замочной скважине глаз – не надолго – на две
секунды. Три секунды движуха – две секунды глаз; три секунды движуха – две секунды
глаз. Один цикл – пять секунд. В общем, должен сработатьинстинкт любопытства – а что ж это там за этим красным фоном такое?! – зритель
кликает. Кликает – переходит на мой сайт. Сам текст – файл DOC –я прикрепил. Спасибо!
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