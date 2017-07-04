Логотип и дизайн наклеек на корпус для ТМ акк.батарей

Есть проект – изменить логотип и дизайн наклеек на корпус для российской ТМ промышленных аккумуляторных батарей. Нужен стильный и лаконичный дизайн. Есть подробное описание целей и свое видение результата, ТЗ направлю дополнительно после ознакомления с портфолио.

На начальном этапе оплачиваем ~1000 руб за эскиз – для согласования концепции. При положительном решении – сотрудничаем с дизайнером по этому и будущим проектам.

Бюджет проекта на первом этапе 15000 руб.