Разработать дизайн-шаблоны базовых документов

Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок156 просмотров
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В одном стиле необходимо разработать:

1. макет визитки

2. дизайн типовой презентации

4. дизайн типовойго е-мейла

Аудитория женская/мамская.

Подробное ТЗ предоставим. Сроки и стоимость имеют значение. 

6 лет назад
maribor
Мария 
38 летЧили
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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