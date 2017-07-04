Макет для типографии

Нужен макет наклеек для типографии размером 3 на 3 см, на каждой наклейке должен быть свой код (к примеру 5ти значный), тираж 200шт. Примерный фон наклейке прикреплю ниже. На них еще должен быть мелкий шрифт "Обменяй наклейки на игрушку" и затем ссылка на группу вк: //vk.com/obmen_igrushek Формат макета Корел не выше 15 версии, и pdf хорошего качества Бюджет в 200 рублей. срок 1 рабочий день.