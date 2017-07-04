Доброго времени суток. Нашей компании необходимо разработать дизайн обложки для фирменной папки. В приложении наши наработки. Суть задания и пожелания:

Картинку для фона хотели бы с какими-нибудь зерновыми.

Сзади оябзательно фото техиники и ее перечисление.

Слоганы и лого.

Учитывайте что папки будут держать сервисники, а у них грязные руки :) Цвет не белый

Если сработаемся, поток заказов гарантирован

Бюджет 500 рублей

Желательтно быстрее