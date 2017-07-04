Разработать дизайн визитки
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Доброго времени суток. Нашей компании необходимо разработать дизайн обложки для фирменной папки. В приложении наши наработки. Суть задания и пожелания:
Картинку для фона хотели бы с какими-нибудь зерновыми.
Сзади оябзательно фото техиники и ее перечисление.
Слоганы и лого.
Учитывайте что папки будут держать сервисники, а у них грязные руки :) Цвет не белый
Если сработаемся, поток заказов гарантирован
Бюджет 500 рублей
Желательтно быстрее
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