Сделать 2 визитки

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$10
Дизайн продукцииЗавершен1 заявка100 просмотров
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10 лет назад
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Scorp421
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все отлично, работу сделал в срок!
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