Сделать 2 визитки

У семейного клуба акции, нужно это отразить в листовке Текст такой: Легкое лето! Спешим бронировать! День Рождение в будний день Игровая комната+аниматор=2000 на три часа День Рождение в выходной Игровая комната +аниматор=3000 на три часа Игровая комната 1 час 50 ...