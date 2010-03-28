Сделать вкладку в DVD-box + cover для диска

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка169 просмотров

Нужно сделать макет для печати - вкладка в DVD Box и картинку для печати на диске (Cover) - для программного обучающего курса по системному администрированию и локальным сетям.

Не нужно делать супер обложку. Всё должно быть оригинально и просто.

Данные, те, что писать на Cover и на вкладке - дам.

Оплата по ЯНДЕКСУ. Стоимость - максимум 10$ (300 руб). Сегодня.

Стучите в аську.

15 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

bazarny
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за работу!!! Очень приятный, выдержаный, культурный человек. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

bazarny
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад

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