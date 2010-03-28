Сделать вкладку в DVD-box + cover для диска

Нужно сделать макет для печати - вкладка в DVD Box и картинку для печати на диске (Cover) - для программного обучающего курса по системному администрированию и локальным сетям.

Не нужно делать супер обложку. Всё должно быть оригинально и просто.

Данные, те, что писать на Cover и на вкладке - дам.

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