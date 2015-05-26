Создание двухсторонней визитки-календарика

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок171 просмотр

Для рекламы магазина интим-товаров необходимо разработать дизайн двухсторонней визитки. На лицевой стороне нанесение инфо о магазине в фирменном стиле; на обратной стороне график развода мостов 2015. Срок - 1 день

10 лет назад
VitaliySakhno
Виталий 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Для продвижения своего интим-магазина заказал Дмитрию дизайн двухсторонней визитки-календарика (в моем случае вместо календарика - график развода мостов). Сотрудничество порадовало как всегда! Дмитрию удалось воплотить и лаконично разместить придуманный мной дизайн. Спасибо ему, что стойко вытерпел все мои предложения и "улучшения")); вручную набрал график развода мостов (т.к. предоставленный мною файл не подходил по качеству), предоставил результат в нескольких форматах Результатом доволен на 100% Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем Дмитрия как профессионала в своем деле!
Очень благодарен Виталию за проявленное терпение и ожидание результатов! Во многом, где я видел тупиковые ситуации, Виталий бодро помогал и предлагал свои идеи. Виталий отзывчиво делился результатом нашей совместной работы, показывал фото, как его магазин преображался и оживал, что давало стимул и силы для продолжения работы… Пожалуй это был один из самых удивительных и приятных проектов. Удачи Вам в бизнесе!!! Всегда рад буду помочь, если потребуется!!! Мои самые наивысшие рекомендации по сотрудничеству с Виталием!

Заявки фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад

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