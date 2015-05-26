Необходим макет магнита на холодильник для медицинского центра. Форма магнита – круг диаметром 6 см. На магните необходимо разместить: 1. Название медицинского центра 2. Логотип 3. Контакты
Создание двухсторонней визитки-календарика
Для рекламы магазина интим-товаров необходимо разработать дизайн двухсторонней визитки. На лицевой стороне нанесение инфо о магазине в фирменном стиле; на обратной стороне график развода мостов 2015. Срок - 1 день
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