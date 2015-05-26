Создание двухсторонней визитки-календарика

Очень благодарен Виталию за проявленное терпение и ожидание результатов! Во многом, где я видел тупиковые ситуации, Виталий бодро помогал и предлагал свои идеи. Виталий отзывчиво делился результатом нашей совместной работы, показывал фото, как его магазин преображался и оживал, что давало стимул и силы для продолжения работы… Пожалуй это был один из самых удивительных и приятных проектов. Удачи Вам в бизнесе!!! Всегда рад буду помочь, если потребуется!!! Мои самые наивысшие рекомендации по сотрудничеству с Виталием!