Создание рекламного буклета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка130 просмотров

Нужно создать буклет формата A4 сложенный втрое (тема красота и здоровье)- дизайн, верстка для подготовки к печати. Все необходимые материалы - фотографии и тексты предоставляю.

11 лет назад
Olg42
Ольга 
55 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$75
4 дня
Заказывала Елене дизайн рекламного буклета. Все было сделано на высшем уровне и даже не потребовалось никаких изменений. Очень красивый буклет получился:-) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Огромное спасибо, Елена!
Спасибо Ольге за интересный проект, своевременную оплату и очень приятное общение! Буду рада с Вами еще поработать:)

Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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