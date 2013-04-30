Упаковка для проекта Фудибокс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка313 просмотров

Самосборная коробка из бурого гофрокартона. Основные требования - должна выглядеть, как посылка. Значки по типу грузовых пересылок, оригинально отражающие составляющие коробки (еда - вкусная, модная, для гурманов). 4 значка - на передней боковой панели. Логотип на верхней крышки коробки. Модные вкусы - на боковой панели. Адрес сайта (foodybox.ru) на боковой панели.

12 лет назад
foodybox
Татьяна 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$100
1 день
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Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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