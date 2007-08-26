Упаковка для стирального порошка

Всем доброго времени суток! Нужно Переделать 10 коробок для продукции! К платным информационным продуктам + юонусам + бесплатным мини-курсам. ТЗ + старые версии коробок в приложенном файле! В файле обращение на "ты" так что простите. писал для другого ...