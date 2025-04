Здравствуйте Алексй,

Пересмотрел ваше видео,решил написать.

Нужно сделать 3 разные дизайна, может только поменять картинки. Европа / Англия Ирландия / Балтийские страны?

И недоделанный дизайна на телефонов приложение,

http://euroway2go.co.uk/ сайт работает, доделать до конца,

на 1 сервере

1 euroway2go.co.uk сначала Литва Латвия Эстония на Англию Ирландию

2 tik2go.uk pickup-delivery only after UK and Ireland

3 balticway2go.com pickup-delivery only after Lithuania Latvia Estonia

Могу все конкретно объяснить по телеграм

Гинтарас