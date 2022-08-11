3 дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок72 просмотра

Здравствуйте Алексй,

Пересмотрел ваше видео,решил написать.

Нужно сделать 3 разные дизайна, может только поменять картинки. Европа / Англия Ирландия /  Балтийские страны?

И недоделанный дизайна на телефонов приложение,

http://euroway2go.co.uk/   сайт работает, доделать до конца,

на 1 сервере 

1 euroway2go.co.uk сначала Литва Латвия Эстония на Англию Ирландию

2 tik2go.uk pickup-delivery only after UK and Ireland

3 balticway2go.com pickup-delivery only after Lithuania Latvia Estonia 

Могу все конкретно объяснить по телеграм

Гинтарас

3 года назад
Amber4You
Гинтарас 
50 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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