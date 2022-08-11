Необходимо разработать дизайн лендинга на основе готового прототипа с учетом адаптации. Предпочтительные сроки: старт работы 12 числа, завершение 16-18 числа. Примеры сайтов для вдохновения также указаны.
3 дизайна
Здравствуйте Алексй,
Пересмотрел ваше видео,решил написать.
Нужно сделать 3 разные дизайна, может только поменять картинки. Европа / Англия Ирландия / Балтийские страны?
И недоделанный дизайна на телефонов приложение,
http://euroway2go.co.uk/ сайт работает, доделать до конца,
на 1 сервере
1 euroway2go.co.uk сначала Литва Латвия Эстония на Англию Ирландию
2 tik2go.uk pickup-delivery only after UK and Ireland
3 balticway2go.com pickup-delivery only after Lithuania Latvia Estonia
Могу все конкретно объяснить по телеграм
Гинтарас
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