Анна, доброго дня!Як ви? Як ваші справи?Не знаю чи ви пам’ятаєте, мене звати Оля, ми з вами працювали над сайтом та ребрендінгом компанії Ауріс.У мене не лишилося ваших контактів тож шукала вас тут.Хотіла б обговорити з вами ще один проект, якщо вам цікаво, вартість, терміни.Якщо так, зв’яжіться зі мною, будь ласка.

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