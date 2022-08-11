AURIS

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка36 просмотров

Анна, доброго дня!Як ви? Як ваші справи?Не знаю чи ви пам’ятаєте, мене звати Оля, ми з вами працювали над сайтом та ребрендінгом компанії Ауріс.У мене не лишилося ваших контактів тож шукала вас тут.Хотіла б обговорити з вами ще один проект, якщо вам цікаво, вартість, терміни.Якщо так, зв’яжіться зі мною, будь ласка.

+905336569532 WhatsApp / Telegram / Viber

3 года назад
guest_16602162602164
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
14 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов

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