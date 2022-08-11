Речь идет про этот сайт: https://valeryzaharin.com/ru а именно про эту страницу: https://valeryzaharin.com/ru/page/tours Во вложении в ворде файл с информацией, которую нужно разместить на странице Экскурсии По ссылке пример Золотой Балки https://zbtour.ru/catalog/gruppovye-tury/ т.е надо сделать как у них: человек заходит на страницу сразу перед глазами карточки турами с краткой характеристикой проваливается в каждый тур, там более подробная информация. Обязательно на странице должна быть ссылка как нас найти с картой и адресом пример https://inkerman.ru/trip/#excursions https://zbtour.ru/contacts/