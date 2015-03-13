Адаптивный дизайн лендинга новогодней тематики

$200
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка136 просмотров
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3 типов страниц (главная + 2 внутренних) в двух разрешениях 960px и 320pх

Итого на выходе 6 макетов.

Прототип, логотип, фирменный стиль, часть картинок есть.

Дизайн лендинга
9 лет назад
media-mobil
Дмитрий 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$200
6 дней
Профессиональный фрилансер. Рекомендую.
Спасибо за проект, все супер!
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