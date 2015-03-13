Адаптивный дизайн лендинга новогодней тематики

Требуется доработка сайта Senspabidet.ru. 1. Доработать дизайн сайта на Shop Script 5. 1. Отображение сайта должно быть одинаково во всех браузерах, планшетах и телефонах. 2. Сейчас если зайти на сайт шапка сайта и нижний блок получаются очень большими. Из-за этого сайт ...