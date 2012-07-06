Дизайн для компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок187 просмотров

ТЗ и все подробности в лс.

13 лет назад
Diomid
Диомид 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Сделал все как надо и много изменений внес, все быстро и качественно.
Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад