Дизайн сайта для компании продающей трубы

Трубуется разработка дизайна сайта для компании по продаже труб в пенополиуретановой изоляции).

Дизайн сайта по стилистике должен быть похож на сайт http://shantui.su/ по структуре должен быть похож на сайт http://www.ppupsm.ru/. Вобщем дизайн должен быть простым и стильным, красивым. Фото для шапки в прикрепленом файле. По окончании работ и оплаты выслать все исходники в форматах psd, cdr и т.д.

Обращаться только ПРОФЕССИОНАЛАМ

Тем кто не знает что такое СТИЛЬ, ШРИФТЫ, ОТСТУПЫ, Ровный текст, Сочитание цветов, Карбоновый фон, Вертикальное меню, Горизонтальное меню, Аквадизайн, Блики, Работа с тенями, Изометрия и ТАК ДАЛЕЕ

ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТСЯ!

И еще: КТО «УКРАДЕТ» ДИЗАЙН С ЛЮБОГО ДРУГОГО САЙТА — Выхватит ПРОБЛЕМ в дальнейшем — ибо НУЖНЫ ИСХОДНИКИ! И сразу будет все понятно! И с Клипартом НЕ БОРЩИТЬ!

ОПЛАТА ЗА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ — 3000 руб.

Успешного соискателя — ОБЕСПЕЧУ РАБОТОЙ НА МНОГИЕ МЕСЯЦЫ.

Всем спасибо!