Нужен дизайн для сайта конторы (авто дилер). Требования: 1. Стильный 2. Корпоративный портал 3. Вебдванольный, резиновый Если знаете, как воплотить эти слова в работу, делайте ставки. ...
Дизайн сайта для компании продающей трубы
Трубуется разработка дизайна сайта для компании по продаже труб в пенополиуретановой изоляции).
Дизайн сайта по стилистике должен быть похож на сайт http://shantui.su/ по структуре должен быть похож на сайт http://www.ppupsm.ru/. Вобщем дизайн должен быть простым и стильным, красивым. Фото для шапки в прикрепленом файле. По окончании работ и оплаты выслать все исходники в форматах psd, cdr и т.д.
Обращаться только ПРОФЕССИОНАЛАМ
Тем кто не знает что такое СТИЛЬ, ШРИФТЫ, ОТСТУПЫ, Ровный текст, Сочитание цветов, Карбоновый фон, Вертикальное меню, Горизонтальное меню, Аквадизайн, Блики, Работа с тенями, Изометрия и ТАК ДАЛЕЕ
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТСЯ!
И еще: КТО «УКРАДЕТ» ДИЗАЙН С ЛЮБОГО ДРУГОГО САЙТА — Выхватит ПРОБЛЕМ в дальнейшем — ибо НУЖНЫ ИСХОДНИКИ! И сразу будет все понятно! И с Клипартом НЕ БОРЩИТЬ!
ОПЛАТА ЗА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ — 3000 руб.
Успешного соискателя — ОБЕСПЕЧУ РАБОТОЙ НА МНОГИЕ МЕСЯЦЫ.
Всем спасибо!
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