Приватный проект для applesin

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка81 просмотр

Сделать дизайн главной страницы портала

13 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

applesin
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Как всегда отлично, даже превзошло мои ожидания. Крайне довольна работой, общением, в целом всем сотрудничеством. Рекомендую как ответственного исполнителя и просто хорошего человека.
Очень довольна совместной работой, все общение происходит в адекватном и доброжелательном ключе, проработанное техзадание и четкие формулировки. Рада сотрудничеству, рекомендую.

Заявки фрилансеров

applesin
45 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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