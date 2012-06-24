Нужен дизайн для сайта конторы (авто дилер). Требования: 1. Стильный 2. Корпоративный портал 3. Вебдванольный, резиновый Если знаете, как воплотить эти слова в работу, делайте ставки. ...
Привести к адекватному виду набросок
Есть сайт с дизайном) Нужно добавить несколько элементов. Есть набросок в Пэйнте + словесное описание того, что нужно.
Нужно сегодня. Пишете сумму, сроки.
Подробно – исполнителю.
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