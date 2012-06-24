Привести к адекватному виду набросок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок121 просмотр

Есть сайт с дизайном) Нужно добавить несколько элементов. Есть набросок в Пэйнте + словесное описание того, что нужно.

Нужно сегодня. Пишете сумму, сроки.

Подробно – исполнителю.

13 лет назад
obidin_oleg
Олег 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров