Необходимо разработать дизайн форм подписки на рассылку и подготовить макеты к верстке. Формы для размещения на сайте www.makintour.com Формы должны по стилю подходить к общему стилю сайта, бросаться в глаза, но не напрягать ...
Дизайн интернет-магазина
Необходимо сделать редизайн интернет-магазина, включая адаптивный дизайн.
Также обновить логотип
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