Дизайн интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка76 просмотров

Необходимо сделать редизайн интернет-магазина, включая адаптивный дизайн.

Также обновить логотип

9 лет назад
IEP
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$350
14 дней
Оперативно, качественно. Приятно работать с профессионалом. Спасибо за работу!
Подробное задание, оперативная обратная связь, готовность предоставить максимально возможную информацию по проекту. Сотрудничеством доволен, спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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