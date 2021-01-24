Дизайн лендинг

Есть готовый дизайн сайта в исходниках psd. Нужно изменить некоторые элементы (шапку сайта, меню). Дизайн адаптивный. Требования - опыт, быть на связи в рабочее время. Связь по скайпу или вотсапу
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лендинг на 6 блоков техзадание присутствует
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