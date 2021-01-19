Обновить дизайн сайта

Добрый день. Я менеджер по рекламе медцентра. Мы хотели бы обновить/осовременить текущий дизайн сайта skoromediks.ru.

медцентр работает в основном для юр лиц, медкнижки, профессоров, ковид,. Для частников: ДНК тесты, Флюорография и тесты косищ.

Не нужно делать полностью новый дизайн. Задача максимально сохранить то что есть.

Почему нам нужно обновление: для лучших результатов по рекламе. Сделать наши страницы более понятными и конверсионными. Примеров нет, т.к. все что вижу в топах шаблонное и не вижу смысла ориентироваться на кого-то. Но должна выделить топового конкурента Mobil-med.org и medcentr-sitimed.ru.

Просьба прикинуть по бюджету, может вы предложите варианты по изменению дизайна. Мне вас посоветовал один программист, который работал с вашим дизайном.