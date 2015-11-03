Дизайн лэндинг пейдж + логотип

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок92 просмотра
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лэндинг пейдж для консалтинговой компании - орг.управлеческий консалтинг. Продукт - игровая программа "Проект будущего". продукт новый. аналогов на рынке нет. но есть проф. сообщества, с которыми мы связаны.

есть лэндинг, у которого нет дизайна и которому возможно нужна новая верстка. 

8 лет назад
Irin75Ka
54 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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