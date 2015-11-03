Дизайн лэндинг пейдж + логотип

лэндинг пейдж для консалтинговой компании - орг.управлеческий консалтинг. Продукт - игровая программа "Проект будущего". продукт новый. аналогов на рынке нет. но есть проф. сообщества, с которыми мы связаны.

есть лэндинг, у которого нет дизайна и которому возможно нужна новая верстка.