Необходимо разработать дизайн сайта интернет-магазина косметики, ориентированного на женщин и мужчин средней доходности. Включает адаптивные страницы: главная, каталоги, товар, оформление заказа и другие. Цветовая гамма — пастельные тона с акцентами, плавные линии и градиенты. Цель — создать современный и привлекательный вид для повышения интереса к покупкам.