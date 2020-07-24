Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка221 просмотр

Создать продающий лендинг для частного мастера по ремонту квартир в Москве.

5 лет назад
Melnik0v
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

viiye
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$100
7 дней
Escrow
Оперативно и качественно сделали дизайн лендинга. Рекомендую данного исполнителя.
Однозначно рекомендую заказчика, оперативная оплата вовремя, приятное вежливое общение

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viiye
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад

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