Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок359 просмотров

Имеется дизайн который нравится заказчику.

Требуется: изменить иллюстрацию, цвета.

Добавить пару элементов.

Оплата: от 20 до 50 $

Запрос макета по icq: 119401

В личку не писать.

16 лет назад
virtvol
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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