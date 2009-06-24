Верх оставить - дерево и фон , а все остальное доделать http://ritorika.dp.ua/ писать в аську 222219530
Макет дизайна сайта
Доброго времени суток!
Требуется нарисовать макет сайта.
Подробности по сайту предоставлю выбранному исполнителю.
Без наличия работ в портфолио - просьба свои услуги не предлагать.
Если ваша работа нам понравится, можно расчитывать на дальнейшее и постоянное сотрудничество.
Жду ваших предложений с портфолиом, ценами и сроками.
Заявки фрилансеров
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