Макет дизайна сайта

Доброго времени суток!

Требуется нарисовать макет сайта.

Подробности по сайту предоставлю выбранному исполнителю.

Без наличия работ в портфолио - просьба свои услуги не предлагать.

Если ваша работа нам понравится, можно расчитывать на дальнейшее и постоянное сотрудничество.

Жду ваших предложений с портфолиом, ценами и сроками.