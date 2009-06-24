Макет дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт99 заявок703 просмотра

Доброго времени суток!

Требуется нарисовать макет сайта.

Подробности по сайту предоставлю выбранному исполнителю.

Без наличия работ в портфолио - просьба свои услуги не предлагать.

Если ваша работа нам понравится, можно расчитывать на дальнейшее и постоянное сотрудничество.

Жду ваших предложений с портфолиом, ценами и сроками.

16 лет назад
Minister
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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