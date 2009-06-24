Облагородить и осовременить муз. интернет-проект

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка136 просмотров

Международной профессиональной сети музыкантов и музыкальных организаций "MusicHunt.ru" требуется дизайнер-верстальщик. Сайт уже существует в Интернет, однако его необходимо облагородить и осовременить. Основные задачи:

- разработать логотип;

- доработать дизайн;

- усовершенствовать верстку.

Разрабатывать логотип, дизайн и верстать могут и разные люди.

На данный момент проект не коммерческий (существует только 3 месяца), поэтому пока не можем предложить за работу деньги. Что можем предложить – это ссылку на главной странице как на автора логотипа, дизайна и верстки, работу над интереснейшим и динамичным проектом, участием в котором не стыдно похвастаться и наличие которого в портфолио будет только плюсом для дальнейшей деятельности. После монетизации возможно и денежное вознаграждение.

Пожелания к кандидату:

- профессионализм;

- желание добиться наилучшего результата, которым можно было бы гордиться;

- умение искать компромисс без чрезмерного соглашательства, но и без рогатой упертости.

Вопросы и предложения можно писать сюда или на [email protected], а можно позвонить: +7 903 541 69 47

16 лет назад
IonRain
Ринат 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

monblank
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$20
1 день
И в этот раз также остался доволен. Спасибо за работу!
Отличный заказчик, четко ставит задачу и знает чего хочет. Был рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

monblank
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Макет дизайна сайта

    Доброго времени суток! Требуется нарисовать макет сайта. Подробности по сайту предоставлю выбранному исполнителю. Без наличия работ в портфолио - просьба свои услуги не предлагать. Если ваша работа ...

    Дизайн сайтов99 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт сети салонов красоты

    Для участников конкурса предлагается выполнить контрольное задание. Заданием является создание стартовой страницы для сайта сети салонов красоты. Стартовая страница должна представлять собой анимированную заставку (flash или другие веб-технологии) c выбором нужного адреса салона. Остальные ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт "Профессионалы".

    Нужен дизайн. Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ. ТЗ в атаче / Можно ориентироваться на аналог professionali.ru Интересно постоянное сотрудничество.

    Дизайн сайтов65 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Он-лайн трансляция (театр)

    Нужен дизайн. Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ. ТЗ в атаче / Можно ориентироваться на аналог uvidal.com Интересно постоянное сотрудничество.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Он-лайн обучение

    Нужен дизайн. Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ. ТЗ в атаче / Можно ориентироваться на аналог screamschool.ru/node/1004 Интересно постоянное сотрудничество.

    Node.js
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннерная рекламная сеть

    Нужен дизайн. Пишите пожалуйста в проект. Обязательное условие - наличие работ. ТЗ в атаче / Можно ориентироваться на аналог banner-net.com Интересно постоянное сотрудничество.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для промосайта

    $250

    Доброго времени суток. Необходимо сделать дизайн для промо сайта в стили минимал с сохранением фирменного стиля http://www.phytensor.ru/index.htm а информацию взять отсюда glastergroup.ru/phyto.html оставляйте ссылки на ваши работы, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • SMF - изменить дизайны шаблонов

    $250

    Есть форумы на движке SMF. Есть 10 шаблонов (в дальнейшем дам доступ). Необходимо для этих форумов изменить шаблон так, что бы дизайны форума стали тематическими. Минимально - фон, шрифты, доступные изображения (логотип, иконки, ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад