Облагородить и осовременить муз. интернет-проект

Международной профессиональной сети музыкантов и музыкальных организаций "MusicHunt.ru" требуется дизайнер-верстальщик. Сайт уже существует в Интернет, однако его необходимо облагородить и осовременить. Основные задачи:

- разработать логотип;

- доработать дизайн;

- усовершенствовать верстку.

Разрабатывать логотип, дизайн и верстать могут и разные люди.

На данный момент проект не коммерческий (существует только 3 месяца), поэтому пока не можем предложить за работу деньги. Что можем предложить – это ссылку на главной странице как на автора логотипа, дизайна и верстки, работу над интереснейшим и динамичным проектом, участием в котором не стыдно похвастаться и наличие которого в портфолио будет только плюсом для дальнейшей деятельности. После монетизации возможно и денежное вознаграждение.

Пожелания к кандидату:

- профессионализм;

- желание добиться наилучшего результата, которым можно было бы гордиться;

- умение искать компромисс без чрезмерного соглашательства, но и без рогатой упертости.

Вопросы и предложения можно писать сюда или на [email protected], а можно позвонить: +7 903 541 69 47