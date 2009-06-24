Приватный проект для Оли Аноми

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок200 просмотров

Шапка для сайта в векторе

16 лет назад
denlic
Денис 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

OAnomalia
Оля 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$20
4 дня
Очень добросовестный исполнитель, Ольга выполнила все на отлично - что сейчас редкость. Цена радует, а качество - нету слов. Главное - учла все мои пожелания и дорабатывает до конца. Спасибо Вам Ольга. Работать будем и в дальнейшем. Удачи Вам и успехов.
Очень приятно работать с Денисом. Честный, порядочный, доброжелательный заказчик. Умеет поставить задачу и направить на верный путь в исполнении. Знает, что хочет видеть в итоге. Много можно говорить о положительных чертах данного человека, что проще поставить +10 :) Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Обращайтесь! С уважением, Оля.

Заявки фрилансеров

OAnomalia
Оля 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

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