Верх оставить - дерево и фон , а все остальное доделать http://ritorika.dp.ua/ писать в аську 222219530
Приватный проект для Оли Аноми
Шапка для сайта в векторе
Выбранный исполнитель
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