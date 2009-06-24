Приватный проект для Оли Аноми

Очень добросовестный исполнитель, Ольга выполнила все на отлично - что сейчас редкость. Цена радует, а качество - нету слов. Главное - учла все мои пожелания и дорабатывает до конца. Спасибо Вам Ольга. Работать будем и в дальнейшем. Удачи Вам и успехов.