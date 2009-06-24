Дизайн сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт53 заявки524 просмотра

Сайт по продаже и прослушиванию музыкальных композиций

1.Тёмный фон/светлый фон-?

2. Выделяющиеся, сочетающиеся цвета

3. Без блоков и рамок

4. «Фишки»(подсветка кнопок..)

- Где то по центру сайта распологается один из альбомов (новинок)-обложка с переодичностью меняется на другую другую

- Вокруг меняющихся новинок-альбомов разделы управления сайтом(меню) (в виде механизма или…)

+ учесть возможность располодения текста (приветствия или ...для SEO-шника

Оплата по результату.

Креатиff и фантазия приветствуются. web 2.0 Возможно увеличение бюджета.

16 лет назад
Yura177
Юрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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