Дизайн нового интернет - магазина. + программинг.

Нужен дизайн интернет - магазина. Есть неудачные примеры реализации нашей идеи :)

Нужен человек, который сможет выслушать и с креативным подходом реализовать поставленную задачу.

Дизайн главной страницы + дизайн страницы со списком товаров + дизайн страницы подробного описания.

Оплата - 1500-2000 грн. ЖЕЛАТЕЛЬНО КИЕВ!!! После реализации этого проекта - приступаем к следующему СРАЗУ!

Так же нужен хороший спец по верстке и программингу.