Дизайн нового интернет - магазина. + программинг.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок282 просмотра

Нужен дизайн интернет - магазина. Есть неудачные примеры реализации нашей идеи :)

Нужен человек, который сможет выслушать и с креативным подходом реализовать поставленную задачу.

Дизайн главной страницы + дизайн страницы со списком товаров + дизайн страницы подробного описания.

Оплата - 1500-2000 грн. ЖЕЛАТЕЛЬНО КИЕВ!!! После реализации этого проекта - приступаем к следующему СРАЗУ!

Так же нужен хороший спец по верстке и программингу.

16 лет назад
andypoll
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

andre0057
Andreas 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$200
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничеством доволен! Спасибо.

Заявки фрилансеров

andre0057
Andreas 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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