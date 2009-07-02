Создание шапки для сайта кино

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок389 просмотров

Нужна красивая шапка для сайт фильмы онлайн, вот сам сайт benefisfilms.ru...нужно чтобы было под дизайн сайта..

16 лет назад
Kornel
33 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

monblank
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$40
2 дня
Игорь выполнил всё на очень высоком уровне, несмотря на много численные мои замечания, он справился с работой на отлично!Спасибо
Оплата во время.

Заявки фрилансеров

monblank
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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