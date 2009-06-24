Требуется создать шаблон для Joomla 1.5. Сайт занимается продажей "минусов" Дизайн аля http://www.flammablebeats.com/ ( не обязательно флеш.) т.е. что бы был аудио плеер.. etc. Контент аудио - реп, хипхоп..
Редизайн сайта
Нарисовать дизайн и сверстать сайт с flash-шапкой для http://buxarnet.com/
ПРИВАТНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ivan763, ДРУГИХ ВЕБМАСТЕРОВ ПРОСЬБА НЕ ОБЩАРАТЬСЯ
Выбранный исполнитель
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