Редизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки294 просмотра

Нарисовать дизайн и сверстать сайт с flash-шапкой для http://buxarnet.com/

ПРИВАТНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ivan763, ДРУГИХ ВЕБМАСТЕРОВ ПРОСЬБА НЕ ОБЩАРАТЬСЯ

16 лет назад
BuxarNET
Виталий 
44 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

ivan763
Иван 
51 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$150
7 дней
Выполнил качественно и на неделю раньше срока, рекомендую Роботу посмотреть можно тут http://buxarnet.com/index.php?lang=ru З.Ы. Заказ выполнялся в рамках проекта Дизайн Студии http://buxardesign.com/index.php?lang=ru
Работал без предоплаты. Оплата поступила сразу же после сдачи проекта (в течение 5-ти минут). Заказчик очень ответственный, доверять можно. Все время на связи. Подробное ТЗ. Рекомендую работать с BuxarNET.

Заявки фрилансеров

ivan763
Иван 
51 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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